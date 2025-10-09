ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско
Тестван е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел концентрация от 1,44 промила. Водачът е получил фрактура на дясната раменна става. Посетил е УМБАЛ - Бургас със собствен превоз, прегледан е и освободен за домашно лечение.
