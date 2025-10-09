Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско

© Снощи около 22:00 ч. на ул. "Двадесет и трета“ пред кафене в сунгурларското село Съединение, поради загуба на контрол самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътен знак, индивидуално електрическо превозно средство, управлявано от 24-годишен мъж от същото село.



Тестван е за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел концентрация от 1,44 промила. Водачът е получил фрактура на дясната раменна става. Посетил е УМБАЛ - Бургас със собствен превоз, прегледан е и освободен за домашно лечение.