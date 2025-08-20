ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Поредна жертва на августовското море, този път край Царево
Вчера в ранния следобед в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на "Попския плаж" в Царево.
От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино.
Същият влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.
Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 647
|предишна страница [ 1/108 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Румънски турист е поредната жертва на августовското море
14:24 / 19.08.2025
Три магазина и чейндж бюро изгоряха в Несебър
14:11 / 19.08.2025
18-годишен на тротинетка отнесе мъж в Несебър
14:11 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете ...
11:07 / 19.08.2025
Приморско иска да строи рибарско пристанище за над 55 млн. лв.
10:58 / 19.08.2025
Повече от час е чакана оборудвана линейка след трагедията с 8-год...
08:27 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета