Поредна жертва на августовското море, този път край Царево
Автор: Николай Парашкевов 08:48
©
Августовското море взе поредна жертва.

Вчера в ранния следобед в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на "Попския плаж" в Царево.

От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино.

Същият влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.

Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
