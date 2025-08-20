Поредна жертва на августовското море, този път край Царево

© Августовското море взе поредна жертва.



Вчера в ранния следобед в Районно управление - Царево е получено съобщение за инцидент в района на "Попския плаж" в Царево.



От морето е извадено тялото на 59-годишен мъж от пернишкото село Дивотино.



Същият влязал в бурното море на неохраняем плаж и се удавил.



Тялото на мъжа е изпратено за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" при УМБАЛ – Бургас.



По случая е образувано досъдебно производство.