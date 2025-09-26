Поредния дрогиран шофьор закопчаха в Бургаско

© Вчера около 13.20 ч. на карнобатската улица "Асен Златаров“ за проверка е спрян лек автомобил "Хонда Акорд“, управляван от 23-годишен карнобатлия. Полицаите установили, че мъжът шофира след употреба на амфетамин и метамфетамин.



Водачът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.