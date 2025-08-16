ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последна информация за огнения ад в Българово
Няколко постройки във вилната зона са изгорели. В момента огънят е в боровата гора в непосредствена близост до града, правят се просеки, за да се пресече пътя на огъня до къщите.
Комисар Николай Николаев е разпоредил къч гасенето да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър, Созопол и Поморие. Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово. Все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона. Служители на РДВР Бургас евакуират все още ненапуснали вилите си граждани. В момента най- интензивен е пожарът в “Лозниците".
