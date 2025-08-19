ЗАРЕЖДАНЕ...
|Повече от час е чакана оборудвана линейка след трагедията с 8-годишното дете в Несебър
То е било с майка си на близо 50 метра височина.
По неофициална информация се е скъсал колан, който държи детето за парашута.
Според очевидец детето е било контактно след изваждането му от водата, но забавяне в оказването на първа помощ след инцидента се е оказва ключово.
"Първата линейка след обаждането на 112 дойде след минимум 20 минути, при което лекарят от линейката установи, че няма подобен тип реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота. Наложи се да извикване на втора линейка, която тръгна от Бургас, с полицейски ескорт, но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. Следователно двете линейки пристигнаха за час и 10 минути. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на успешна помощ", разказа Тихомир Атанасов, свидетел на случката, цитиран от БНТ.
