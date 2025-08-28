ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар бушува в дома на възрастна жена в Айтос
Той е собственост на 68-годишна жена от града.
Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.
Вероятната причина за възникването на пожара е късо съединение в електрическата инсталацията.
Точната стойност на нанесените от инцидента щети е в процес на изясняване. Работата по случая продължава.
