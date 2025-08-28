Пожар бушува в дома на възрастна жена в Айтос

© Вчера около обяд в Районно управление - Айтос е получено съобщение за пожар в частен дом.



Той е собственост на 68-годишна жена от града.



Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.



Вероятната причина за възникването на пожара е късо съединение в електрическата инсталацията.



Точната стойност на нанесените от инцидента щети е в процес на изясняване. Работата по случая продължава.