Снощи около 21:35 ч. в Районно управление - Средец е получено съобщение за пожар в необитаема паянтова постройка, разположена на ул. "Средна гора“ №47 в Средец. Изгоряла е около 20 кв. м покривна конструкция, изградена от подръчни материали - найлон, ламарини и др.

Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.

Работата по случая продължава.