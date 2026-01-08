Пожар изпепели покрив в Средец
© Burgas24.bg
Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.
Работата по случая продължава.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
30-годишният Стоян за трети път изважда кръста в Несебър
17:12 / 06.01.2026
Ужас в Несебър! Линейката се забави много!
13:58 / 06.01.2026
19-годишен извади Светия кръст в Свети Влас
13:12 / 06.01.2026
Центърът за обществена подкрепа – Несебър с поредна успешна "опер...
17:08 / 05.01.2026
Много пиян шофьор хванат край бензиностанция в Слънчев бряг
09:21 / 05.01.2026
Сигнал: Спекулата с еврото започна! Цените за паркиране в морски ...
11:44 / 02.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.