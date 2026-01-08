Снощи около 21:35 ч. в Районно управление - Средец е получено съобщение за пожар в необитаема паянтова постройка, разположена на ул. "Средна гора“ №47 в Средец. Изгоряла е около 20 кв. м покривна конструкция, изградена от подръчни материали - найлон, ламарини и др.Причините за пожара, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.Работата по случая продължава.