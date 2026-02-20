Вчера около 13:15 ч. в Районно управление - Айтос е получено съобщение за горящ навес, пригоден за работилница, разположен в бившия стопански двор в село Пещерско, съобщиха от ОДМВР - Бургас заОгънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.Изгорели са: електрожен, ъглошлайф, бормашина и други ръчни инструменти, собственост на 64-годишен мъж от селото. При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж. Вероятната причина за пожара е късо съединение от електрическата инсталация, с която е оборудвана постройката.Причините и точната стойност на нанесените от инцидента щети са в процес на изясняване.