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Пожар изпепели ресторант в Несебър, щетите се огромни
Автор: Иван Сотиров 09:08 / 29.04.2021Коментари (0)236
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Вчера около 02.13 часа в Районно управление - Несебър е получено съобщение за пожар, обхванал ресторант, разположен на несебърската улица "Морска" № 5. Огънят е потушен в 5  часа от два противопожарни автомобила.

От инцидента е унищожена около 400 кв.метра от покривната конструкция на заведението и цялото ресторантско оборудване. По данни на 60-годишния собственик в заведението е имало хранителни продукти и алкохол на стойност около 100 000 лв., както и ресторантско  оборудване на стойност около 50 000 лв.

Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая в Районно управление – Несебър е образувано досъдебно производство.








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