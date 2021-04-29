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|Пожар изпепели ресторант в Несебър, щетите се огромни
От инцидента е унищожена около 400 кв.метра от покривната конструкция на заведението и цялото ресторантско оборудване. По данни на 60-годишния собственик в заведението е имало хранителни продукти и алкохол на стойност около 100 000 лв., както и ресторантско оборудване на стойност около 50 000 лв.
Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая в Районно управление – Несебър е образувано досъдебно производство.
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