Пожар лумна в апартамент в Равда

Вчера около 14:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за пожар в апартамент, разположен в кооперация на ул. "Черноморска" № 10 в Равда, обитаван от семейството на 37-годишен мъж от селото. Последно в жилището била 17-годишната дъщеря на наемателя, която излязла около 10:10 ч.



Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН – Несебър. При извършения оглед е констатирано, че пожарът възникнал от детската стая на апартамента. Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.