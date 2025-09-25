Новини
Пожар лумна в апартамент в Равда
Автор: Иван Сотиров 10:50Коментари (0)162
Вчера около 14:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за пожар в апартамент, разположен в кооперация на ул. "Черноморска“ № 10 в Равда, обитаван от семейството на 37-годишен мъж от селото. Последно в жилището била 17-годишната дъщеря на наемателя, която излязла около 10:10 ч.

Огънят е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН – Несебър. При извършения оглед е констатирано, че пожарът възникнал от детската стая на апартамента. Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.








