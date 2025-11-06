Вчера около 04:50 ч. в Районно управление - Айтос е получено съобщение за пожар в апартамент, разположен на третия етаж в кооперация на айтоската улица "Чудни скали“, собственост на 81-годишна айтозлийка.Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение в е електрическата инсталацията на жилището.