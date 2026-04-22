93-годишна трудноподвижна жена е загинала при пожар в каменското село Ливада. Сигнал за инцидента е получен вчера малко преди 16:00 ч., информира Burgas24.bg.

Пожарникарите са заварили горяща къща, състояща се от четири постройки – три къщи на по два етажа, които са свързани помежду си посредством голяма пристройка на един етаж.

Причината за пожара е късо съединение в електрическо табло, намиращо се в приземно помещение.