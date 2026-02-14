Пожар, възникнал рано тази сутрин, изгори до основи култово заведение на плажа в Несебър, научи Флагман. Кадри, показващи горящата двуетажна дървена постройка, ни изпрати наш читател, който е бил на място заедно със свои приятели.Обектът се намира непосредствено пред хотел "Хавай“ на ивицата между Равда и Несебър. Тъй като практически цялата конструкция е дървена, нанесените щети са катастрофални. Сигнал за разразяващата се огнена стихия е подаден около 8:00 ч., когато димът от пожара се е извисявал над цялата ивица.Пристигналите на място огнеборци са опитали да загасят пожара, но въпреки навременната им намеса, заведението е изгоряло напълно. Към 10 ч. огледът на място продължава. Основната хипотеза за причината за инцидента към момента е късо съединение.