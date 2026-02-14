Пожар унищожи култово заведение в Несебър
©
Обектът се намира непосредствено пред хотел "Хавай“ на ивицата между Равда и Несебър. Тъй като практически цялата конструкция е дървена, нанесените щети са катастрофални. Сигнал за разразяващата се огнена стихия е подаден около 8:00 ч., когато димът от пожара се е извисявал над цялата ивица.
Пристигналите на място огнеборци са опитали да загасят пожара, но въпреки навременната им намеса, заведението е изгоряло напълно. Към 10 ч. огледът на място продължава. Основната хипотеза за причината за инцидента към момента е късо съединение.
Още от категорията
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Училището в Гюльовца вече има физкултурен салон
17:04 / 13.02.2026
Две години ще ремонтират Летния театър в Созопол
12:26 / 13.02.2026
Мъртвопиян бургазлия хванат зад волана
10:00 / 12.02.2026
Полицаи от Айтос разкриха свинска кражба
09:46 / 12.02.2026
Откриха нов модерен физкултурен салон в Оризаре
17:20 / 11.02.2026
Ново STEM пространство откриха в Ахтопол
14:22 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.