Пожар в Трънак

© Burgas24.bg Вчера в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща къща в село Трънак, собственост на 36-годишна жена от същото село. От инцидента са изгорели битови вещи. При извършения оглед не са открити следи от умишлен палеж.



Пожарът е потушен от служители на РСПБЗН - Айтос. Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване. Работата по случая продължава.