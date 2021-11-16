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Пожар вилня в руенско село
Автор: Иван Сотиров 08:42 / 16.11.2021Коментари (0)96
© Burgas24.bg
Пожар вилня в руенско село. Вчера около 10.15 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за пожар в частен дом в село Добра поляна, обитаван от 62-годишен мъж от селото. Установено е, че докато собственикът си приготвял храна на туристическа газова бутилка, тя се е възпламенила и огънят е обхванал и изгорил две PVC врати.

От инцидента частично са изгорели ъглов диван и кухненска маса. Пожарът е потушен от един противопожарен екип и двама огнеборци.








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