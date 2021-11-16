© Burgas24.bg Пожар вилня в руенско село. Вчера около 10.15 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за пожар в частен дом в село Добра поляна, обитаван от 62-годишен мъж от селото. Установено е, че докато собственикът си приготвял храна на туристическа газова бутилка, тя се е възпламенила и огънят е обхванал и изгорил две PVC врати.



От инцидента частично са изгорели ъглов диван и кухненска маса. Пожарът е потушен от един противопожарен екип и двама огнеборци.