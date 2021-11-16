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|Пожар вилня в руенско село
От инцидента частично са изгорели ъглов диван и кухненска маса. Пожарът е потушен от един противопожарен екип и двама огнеборци.
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