Пожарът в Сунгурларско е локализиран, има три активни огнища

© Община Сунгурларе Пожарът в Сунгурларско е локализиран, научи Burgas24bg. Макар пълното потушаване да продължава - обстановката е спокойна. Има три активни огнища в посока Бероново, на които са разположени екипи и техника с осигурен достъп.



На терен днес работят 18 пожарни автомобила, 30 военнослужещи, доброволци и служители на общината.



Към момента не се предвижда използване на въздушна техника.