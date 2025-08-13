ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пожарът в Сунгурларско е локализиран, има три активни огнища
На терен днес работят 18 пожарни автомобила, 30 военнослужещи, доброволци и служители на общината.
Към момента не се предвижда използване на въздушна техника.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Над 20 екипа на пожарната и хеликоптер остават при пожара в Сунгу...
19:18 / 12.08.2025
Дрогиран айтозлия остана без кола
17:21 / 12.08.2025
Какво се случва с пожара в Сунгурларско?
16:20 / 12.08.2025
Много райски газ откриха край Черноморец
12:56 / 12.08.2025
Над 20 пожарни екипа и 30 военни се борят с пламъците в Сунгурлар...
11:51 / 12.08.2025
Военен дрон шокира туристите на плаж "Хармани"
11:10 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Абонамент
Анкета