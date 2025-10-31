19-годишен младеж бързо бе заловен от полицията след обир на неработещ ресторант в "Свети Влас", научиМъжът е криминално проявен и е известен на полицията.Вчера сутринта. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че от обекта, разположен на пристанище "Марина Диневи" в Свети Влас е извършен обир на два професионални DJ пулта, два лаптопа, настолен компютър, стационарен компютър и фискално устройство.Той е достигнал до плячката, след като е прескочил оградите на заведението.В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителят на деянието. Арестуваният е върнал откраднатите вещи.Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.