19-годишен младеж бързо бе заловен от полицията след обир на неработещ ресторант в "Свети Влас", научи "Фокус".

Мъжът е криминално проявен и е известен на полицията.

Вчера сутринта. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че от обекта, разположен на пристанище "Марина Диневи" в Свети Влас е извършен  обир на два професионални DJ пулта, два лаптопа, настолен компютър, стационарен компютър и фискално устройство.

Той е достигнал до плячката, след като е прескочил оградите на заведението.

В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителят на деянието. Арестуваният е върнал откраднатите вещи.

Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.