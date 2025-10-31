Познайник на МВР реши да се прави на DJ посред есен, свърши в ареста
Мъжът е криминално проявен и е известен на полицията.
Вчера сутринта. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за това, че от обекта, разположен на пристанище "Марина Диневи" в Свети Влас е извършен обир на два професионални DJ пулта, два лаптопа, настолен компютър, стационарен компютър и фискално устройство.
Той е достигнал до плячката, след като е прескочил оградите на заведението.
В резултат на бързите полицейски действия е установен и задържан извършителят на деянието. Арестуваният е върнал откраднатите вещи.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.
