"Празникът на О-солената риба“ се провежда за пета поредна година в Созопол. Той започна с конкурс за най-добра осолена риба в четири категории – веяна риба, солена или маринована риба, рибни консерви и тарама хайвер. Конкурсът представя дългогодишната созополска традиция в приготвянето на осолена и веяна риба и рибни деликатеси. Посетителите имат възможност да дегустират специалитетите на местните майстори.По време на празника се провежда и кулинарно демонстрационно шоу на местни ресторантьори, които ще представят своите интерпретации на традиционни созополски рецепти.Посетителите могат да посетят и арт – базар "Морско вдъхновение“, в който местни творци представят ръчно изработени изделия, вдъхновени от морето и морската култура на Созопол, пишат от Анонс.