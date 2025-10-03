Предстои контролиран взрив на устието на река Велека

© След поискано съдействие от кмета на община Царево и намеса на областния управител на Бургас предстои устието на река Велека в село Синеморец да бъде отворено с контролиран взрив, разбра "Фокус".



Целта е водите, които идват от Странджа планина да се влеят безпрепятствано в морето и да няма опасност от наводнения на пътища.



Община Царево призовава хората да избягват района на плаж Велека.