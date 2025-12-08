Предупредиха за телефонни измамници, действащи в Поморие
От сутринта са получени няколко сигнала за обаждания, които следват добре познатата и утвърдена схема за "съдействие на полицията".
Измамниците се представят за служители на реда и се опитват да заблудят жертвите си.
"Здравейте! Обажда Ви се началник на криминална полиция... /имена/. Работим по секретна специализирана акция и всеки момент очаквайте да Ви се обадят телефонни измамници, които да Ви поискат пари. Заложили сме 4 цивилни коли в района. Колегите ще дойдат с варненски бус и ще заловят измамниците в момента на предаване на парите".
Екипът на Районното управление вече е уведомил всички банкови клонове и касови офиси в града за повишената активност на измамниците.
"Моля, не съдействайте на никого и не давайте пари или ценности", призовават от полицията.
