Районно управление–Поморие предупреждава гражданите за телефонни измамници на територията на града.От сутринта са получени няколко сигнала за обаждания, които следват добре познатата и утвърдена схема за "съдействие на полицията".Измамниците се представят за служители на реда и се опитват да заблудят жертвите си."Здравейте! Обажда Ви се началник на криминална полиция... /имена/. Работим по секретна специализирана акция и всеки момент очаквайте да Ви се обадят телефонни измамници, които да Ви поискат пари. Заложили сме 4 цивилни коли в района. Колегите ще дойдат с варненски бус и ще заловят измамниците в момента на предаване на парите".Екипът на Районното управление вече е уведомил всички банкови клонове и касови офиси в града за повишената активност на измамниците."Моля, не съдействайте на никого и не давайте пари или ценности", призовават от полицията.