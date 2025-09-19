ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът пристига в Созопол за учение на "Гранична полиция"
Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.
На учението "Синя граница“ ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас и на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.
Сценарият включва водолазни операции под вода, обезвреждане на терористи, действия на екипите за спасяване на бедстващи в морето хора, както и неутрализирането на заплахи по въздух.
Очаква се за учението в Созопол да пристигне и вътрешният министър Даниел Митов.
