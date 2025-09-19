Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът пристига в Созопол за учение на "Гранична полиция"
Автор: Николай Парашкевов 08:39Коментари (0)105
©
Премиерът Росен Желязков ще присъства на учение за противодействие на трансграничната престъпност по море на ГД "Гранична полиция“ в Созопол.

Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.

На учението "Синя граница“ ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас и на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.

Сценарият включва водолазни операции под вода, обезвреждане на терористи, действия на екипите за спасяване на бедстващи в морето хора, както и неутрализирането на заплахи по въздух.

Очаква се за учението в Созопол да пристигне и вътрешният министър Даниел Митов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Инцидент с мотоциклетист от Поморие на полигон
17:16 / 18.09.2025
Млад шофьор блъсна пешеходка в Айтос
09:55 / 18.09.2025
Ето какво откриха полицаи в жилище в Царево
09:42 / 18.09.2025
Нови инциденти с тротинетки в Бургаско
09:32 / 18.09.2025
Венцеслав Ценов е новият заместник-кмет на Община Камено
11:05 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско...
09:36 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Световна черна хроника
Лято 2025
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: