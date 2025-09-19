Премиерът пристига в Созопол за учение на "Гранична полиция"

© Премиерът Росен Желязков ще присъства на учение за противодействие на трансграничната престъпност по море на ГД "Гранична полиция“ в Созопол.



Това съобщиха от пресцентъра на кабинета.



На учението "Синя граница“ ще бъдат отработени практически задачи по гранично наблюдение и взаимодействие на всички звена в Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Бургас и на Специализирания отряд "Въздушно наблюдение“ за преследване и задържане на кораб-нарушител.



Сценарият включва водолазни операции под вода, обезвреждане на терористи, действия на екипите за спасяване на бедстващи в морето хора, както и неутрализирането на заплахи по въздух.



Очаква се за учението в Созопол да пристигне и вътрешният министър Даниел Митов.