Пресъздадоха ритуала "Бабуване" в Царево
©
Събитието беше организирано от общинската администрация съвместно с Пенсионерски клуб "Тракия“ – Царево.
По време на празника беше представен обредът "обредно поливане“, съпроводен с автентични благословии за здраве, дълголетие и благополучие. Ритуалът символизира почитта към възрастните жени и акушерките, които в миналото са помагали при раждането на деца, и напомня за дълбоките корени на българските традиции.
В ролята на майката се включи младата майка Демина Митрева, която с вълнение и достойнство пресъздаде образа на родилката.
В ролята на акушерката беше Мима Кошничарова – вече пенсионирана, но посветила целия си професионален живот на грижата за майките и новородените, оставяйки дълбока следа в живота на много семейства.
Събитието събра жители и гости на Царево, които с интерес и настроение се включиха в празничното пресъздаване, превърнало се в истински празник на народната памет и дух.
