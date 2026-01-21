Днес пред сградата на Община Царево се състоя празнично пресъздаване на традиционния ритуал "бабуване“ по повод народния празник Бабинден.Събитието беше организирано от общинската администрация съвместно с Пенсионерски клуб "Тракия“ – Царево.По време на празника беше представен обредът "обредно поливане“, съпроводен с автентични благословии за здраве, дълголетие и благополучие. Ритуалът символизира почитта към възрастните жени и акушерките, които в миналото са помагали при раждането на деца, и напомня за дълбоките корени на българските традиции.В ролята на майката се включи младата майка Демина Митрева, която с вълнение и достойнство пресъздаде образа на родилката.В ролята на акушерката беше Мима Кошничарова – вече пенсионирана, но посветила целия си професионален живот на грижата за майките и новородените, оставяйки дълбока следа в живота на много семейства.Събитието събра жители и гости на Царево, които с интерес и настроение се включиха в празничното пресъздаване, превърнало се в истински празник на народната памет и дух.