Заради продължаващия ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран транспортни фирми алармираха, че работят на загуба. Автобусни превозвачи изчисляват, че горивото съставлява 30% от цената на услугата, която предлагат.

В Бургаско автобусни фирми настояха общините да им разрешат да вдигнат цените на билетите с 15 на сто. Днес в 15:00 ч. ще има среща между браншови организации, Министерството на икономиката и Министерството на финансите, на която се надяват да бъдат отпуснати средства за всички междуселищни линии.

"Тези 15% най-вероятно няма да са достатъчни. Само за 10 дни цените на горивата скочиха с повече от 10 евроцента. Нашите служители не са получили заплати за февруари, защото първо осигуряваме горивата. Правителството е отпуснало малко по-малко от 6 милиона евро за общините, които организират междуградски превози. Това ще стигне максимум за месец. Много бавно се движат средствата от МС през общините до превозвачите“, обясни пред NOVA Румен Христов от Сдружението на автобусните превозвачи.