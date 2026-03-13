При акция в Несебър: Бургазлия хвърли канабис през терасата
Бургазлията е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
