Вчера около 15:00 ч. служители от Районно управление – Несебър извършили претърсване в апартамент, разположен в несебърския квартал "Камелия“, обитаван от 26-годишен бургазлия. Мъжът успял да изхвърли през терасата свивка със суха зелена тревна маса – канабис, с тегло около 15 грама Наркотикът е намерен и иззет.Бургазлията е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.