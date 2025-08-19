Приморско иска да строи рибарско пристанище за над 55 млн. лв.

© Община Приморско е пуснала обществена поръчка за изработване на технически проект и за разширяване на съществуващия пристан за играждане на ново и модерно рибарско пристанище.



Според техническата спецификация капацитетът му трябва да е за общо 200 рибарски лодки, като ще могат да пристават плавателни съдове с дължина до 8, 9, 20 и 30 метра.



Уголемяването е предвидено на изток от кейовата стена на съществуващото рибарско пристанище и на юг от крайбрежна алея.



За да се постигнат оптимални условия при изграждането, идеята е територията на пристанището да се зонира, като всяка от функционалните зони от една страна да има възможност за самостоятелно ползване и от друга да е обвързана с останалите. Планът е в източната част да са организирани дейностите по обслужване на плавателните съдове - зона за инвентарно стопанство и текущо поддържане с ремонтна работилница, БКТП за обслужване на пристанището. Там ще се намира единият от пунктовете за достъп до пристанището, а по план в близост трябва да има и малък параклис. В централната част е предвидено да се изгради сграда за административно обслужване и помещения за почивка на рибарите. В западната част трябва да се изгради рибна борса с места за продажба на улова и хладилни складове за временно съхранение, както и още един вход.



Идеята е по прилежащата от север улица да се направи паркинг за 100 автомобила.



При откриване на строителната площадка строежът трябва да продължи между 2 и 4 години.



Стойността на обществената поръчка е 55 837 102.50 лв. без ДДС, а оферти могат да се подават до 19 септември.