Приморско ще има професионално спортно игрище

© Община Приморско В двора на СУ "Никола Вапцаров" в Приморско, стартира изграждането на ново професионално спортно игрище "Футбол 9“, научи Burgas24.bg.



Размерите му са 70х50 м.



Начало на строителството даде кметът на Приморско Иван Гайков.



Новото игрище ще даде възможност в общината да се провеждат лагери, тренировки и състезания по футбол от национално и европейско ниво, включително и на националния ни отбор.