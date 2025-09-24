ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приморско ще има професионално спортно игрище
Размерите му са 70х50 м.
Начало на строителството даде кметът на Приморско Иван Гайков.
Новото игрище ще даде възможност в общината да се провеждат лагери, тренировки и състезания по футбол от национално и европейско ниво, включително и на националния ни отбор.


