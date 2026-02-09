Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
© NOVA
Кой е бил Ивайло Иванов?
Малинова го познава от ученическите и студентските години. Тя го описа като "многостранно развита личност с богата обща култура". По думите ѝ той е имал "много добра кариера" като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината. "Той е живял в Америка, в Япония, в Мексико", поясни тя пред NOVA, допълвайки, че Иванов бил човек, на когото може да се разчита на 100%.
Като еколог по образование, Малинова заяви, че разбира конфликта между "хората, които искат да вземат каквото могат от гората, и тези, които искат да я защитят". Тя е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората "със сърце и душа".
Относно версията за "затворено общество с елементи на секта", приятелката на убития беше категорична: "Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група". Тя определи като "пълен абсурд" и твърденията за "педофилска нишка".
Милена Малинова сподели, че след нейния емоционален пост в социалните мрежи с нея са се свързали много хора, включително майката на едно от момчетата. Малинова цитира и друго момиче, което е било в хижата и споделило, че там е "много приятно" и са си изкарали добре.
Още по темата
/
Бивш вътрешен министър за случая "Петрохан": За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
08:27
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
В две отсечки на АМ "Тракия" в Бургаско ще се променя организация...
14:32 / 06.02.2026
Трима пияни шофьори заловени в Бургаско само за ден
10:09 / 06.02.2026
Официална информация за пожара, унищожил плажен бар на плажа в Сл...
09:47 / 06.02.2026
Пиян софиянец заловен зад волана между Приморско и Созопол
17:40 / 05.02.2026
Извънредно: Пожар изпепели плажен бар в Слънчев бряг
17:18 / 05.02.2026
Царево се рекламира на международното туристическо изложение в Ис...
13:10 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.