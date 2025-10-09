Продължава контролираният достъп до Елените

© До отмяна на обявеното от Община Несебър частично бедствено положение всеки ден в часовия диапазон от 8:30 до 17:00 ч. ще се осъществява контролиран достъп до вилно селище Елените, съобщиха от Областна управа Бургас



След 17:00 часа достъпът отново ще бъде ограничен. Жителите и пребиваващите в района на селището ще бъдат ежедневно уведомявани за режима на достъп чрез системата за ранно предупреждение BG Alert.