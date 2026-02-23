Продължава обследването на потъналия край Маслен нос кораб
Работата на специалисти от Военноморските сили по обследване на потъналия риболовен кораб BH 8112 продължи и днес, 23 февруари. Извършен е оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат. Установено е, че по него няма пробойни.
Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района.
Потопът в "Елените": Четири месеца по-късно имотите още са необитаеми, хората нямат ток и вода
Актуални теми
Стефанов 24
преди 9 мин.
Военните ЛЪЖАТ! Как с телеуправляем подводен апарат разбраха,че няма пробойна??? Кораба е легнал на борд! Как този апарат "погледна" на към борда,на който лежи на дъното??? Дали наистина има пробойна единствено може да се установи от леководолаз,който да влезе в машинното или с вдигане на кораба. Второто може да се извърши с плаващият кран. Всичко друго ,относно причината за потъването са тъпи военни измишльотини и биене в гърдите!!!
