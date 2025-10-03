© Пътят Созопол-Бургас е проходим след обилните валежи през нощта, предаде репортер на Burgas24.bg.



В ранните часове на 3 октомври се наложи затваряне на трасето заради наводняване, но към момента обстановката е нормална.



В района обаче духа много силен вятър, така че нека шофьорите се движат с повишено внимание.



Припомняме, че бедствено положение бе обявено в Царево, а частично такова - в Бургас.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.