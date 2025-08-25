© Фокус Проливен дъжд вали на къмпинг "Градина" край Черноморец, съобщи репортер на "Фокус". Дъждът е придружен със силен вятър.



Морето е опасно и бурно днес, затова и флагът на плажа е червен. Прогнозите на синоптиците за валежи се оправдаха, но през следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево.



Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.



