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Ïðîòåñò áëîêèðà ïúòÿ ìåæäó “Çëàòíè ïÿñúöè" è ñåëî Êðàíåâî
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 14:47 / 09.08.2020Êîìåíòàðè (20)106
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Ïðîòåñò áëîêèðà ïúòÿ Âàðíà – Äîáðè÷ è Âàðíà – Êðàíåâî, ñúîáùàâà ðàäèî “Ôîêóñ" – Âàðíà .

Ïîâîäúò çà íåäîâîëñòâîòî å âîäíèÿò ðåæèì, êîéòî ùå çàñåãíå íÿêîëêî íàñåëåíè ìåñòà â îáëàñòòà. Ïðåäè äíè ñòàíà ÿñíî, ÷å ñåëàòà Äîáðîãëåä, Çîðíèöà è Ëþáåí Êàðàâåëîâî ùå áúäàò íà âîäåí ðåæèì äî ñðåäàòà íà ñåïòåìâðè, à îãðàíè÷åíèåòî âëèçà â ñèëà îò ïîíåäåëíèê, 10-òè àâãóñò. Ïðè÷èíàòà çà âúâåäåíèòå ìåðêè ñà íàìàëÿâàíå íà çàïàñèòå âúâ âîäîåìèòå.

Î÷àêâà ñå íàä 2000 ÷îâåêà äà áúäàò çàñåãíàòè îò âîäíèÿ ðåæèì. Âîäàòà ùå áúäå ñàìî çà ïèòåéíè íóæäè, êàòî ùå áúäå âúâåäåíà çàáðàíà çà èçïîëçâàíåòî é çà ãðàäèíñêè íóæäè è ò.í. Çàðàäè ïðîòåñòà ñà ñå îáðàçóâàëè êèëîìåòðè÷íè îïàøêè ïî ïúòÿ ìåæäó ê.ê. “Çëàòíè ïÿñúöè" è ñåëî Êðàíåâî.








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Òúïàöè , òåçè õîðà ïðîòåñòèðàò çà òîâà , ÷å íÿìàò âîäà , íå çà âñè÷êî äðóãî ! Íå ëúæåòå !
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Äà ñëÿçàò äîëó äà áëîêèðàò ïëàæà! Òàì íàèñòèíà ùå áúäàò ÷óòè îò óïðàâíèöèòå!ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
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À ñòèãà äå ! Ìàëîóìåí íàðîä !!! Àìà èäåòå äà ïðîòåñòèðàòå êúäåòî òðÿáâà äå !!! È îò êîãîòî çàâèñè !! Àç ñ êàêâî ñúì âèíîâíà,÷å ìå âúçïðåïÿòñòâàòå, íàïðèìåð ? Ñïàçâàéòå çàêîíèòå è ñè ïðîòåñòèðàéòå ÇÀ-ÊÎÍ-ÍÎ !!!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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