ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Ïðîòåñò áëîêèðà ïúòÿ ìåæäó “Çëàòíè ïÿñúöè" è ñåëî Êðàíåâî
Ïîâîäúò çà íåäîâîëñòâîòî å âîäíèÿò ðåæèì, êîéòî ùå çàñåãíå íÿêîëêî íàñåëåíè ìåñòà â îáëàñòòà. Ïðåäè äíè ñòàíà ÿñíî, ÷å ñåëàòà Äîáðîãëåä, Çîðíèöà è Ëþáåí Êàðàâåëîâî ùå áúäàò íà âîäåí ðåæèì äî ñðåäàòà íà ñåïòåìâðè, à îãðàíè÷åíèåòî âëèçà â ñèëà îò ïîíåäåëíèê, 10-òè àâãóñò. Ïðè÷èíàòà çà âúâåäåíèòå ìåðêè ñà íàìàëÿâàíå íà çàïàñèòå âúâ âîäîåìèòå.
Î÷àêâà ñå íàä 2000 ÷îâåêà äà áúäàò çàñåãíàòè îò âîäíèÿ ðåæèì. Âîäàòà ùå áúäå ñàìî çà ïèòåéíè íóæäè, êàòî ùå áúäå âúâåäåíà çàáðàíà çà èçïîëçâàíåòî é çà ãðàäèíñêè íóæäè è ò.í. Çàðàäè ïðîòåñòà ñà ñå îáðàçóâàëè êèëîìåòðè÷íè îïàøêè ïî ïúòÿ ìåæäó ê.ê. “Çëàòíè ïÿñúöè" è ñåëî Êðàíåâî.
Êîìåíòàðè (20)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 16 ìèí.
0
ïðåäè 43 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 15 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Ðåãèîíàëíè íîâèíè:
Ïîæàðúò êðàé Ëåñîâî ïðåìèíà Òóíäæà, åâàêóèðàõà öÿëî ñåëî
10:07 / 09.08.2020
Áåëåçíèöè ùðàêíàõà çà ìëàä ïëîâäèâ÷àíèí êúìïèíã "Ãðàäèíà" ïðè ñïå...
16:04 / 08.08.2020
Óêðàèíåö îïèòà äà ñ÷óïè ðåêîðä ïî øîôèðàíå íà ïèÿíà ãëàâà
12:57 / 07.08.2020
Çàêîï÷àõà òóðèñò, ïîäêàðàë ìåðöåäåñà ñè ìíîãî ïèÿí ïîñðåä áÿë äåí...
10:27 / 07.08.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Øîôüîðè õâàíàòè â êàïàí ïî ÀÌ "Òðàêèÿ"!
11:18 / 07.08.2020
Óæàñÿâàùà íàõîäêà! Îòêðèõà òðóï â õðàñòè äî Öåíòðàëíèÿ ïëàæ â Áóðãàñ!
17:30 / 07.08.2020
Çàòâîðèõà ìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ", íî íå çàðàäè êàòàñòðîôà!
13:55 / 07.08.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà