Протестиращи искат ремонт на осеяния с дупки път Бургас -Каблешково
Отсечката, която е алтернативен маршрут към Слънчев бряг и Северното Черноморие, не е ремонтирана повече от 40 години. След първата демонстрация по трасето са запълнени само няколко дупки.
По думите на протестиращите кърпенето на отделни участъци не решава проблема, а пътят остава опасен за движение.
Част от участниците носеха плакати с надписи "Край на кърпенето – незабавен ремонт", а други развяваха български знамена. Протестът беше организиран от гражданската инициатива "Ние не мълчим".
"Искаме този път да бъде оправен. Всеки ден ние се движим с колите си по този път. Попадаме в дупки, трошим си колите. Возим децата си, най-важното. Самите нас и децата си в тези коли. И винаги има предпоставки за ПТП", оплакват се хората.
"Настояваме за цялостен и качествен ремонт на пътя, за точни и ясни срокове и прозрачност на изразходваните средства, защото са заложени 39 милиона за този път. Ще изискваме също да се постави улично соларно осветление", каза пред телевизия Bulgaria On Air организаторът на протеста Людмил Илиев.
