"Слънчев бряг“ АД продължава регулярните дейности по геодезическо заснемане на собствеността на дружеството в зона "Изток“ на курортния комплекс, като част от дългосрочната политика за управление на имотите, съобщиха за Burgas24.bg от дружеството.

В рамките на текущия етап са установени 5 имота, собственост на "Слънчев бряг“ АД, разположени в близост и до хотели "Глобус“, "Феникс“ и "Поморие“, които се използват от частни юридически лица и едно физическо лице без правно основание. Наред с това са констатирани и незаконно поставени постройки, включително търговски обекти, върху терени, собственост на дружеството с държавно участие.

Дейностите по заснемане и проверка се извършват поетапно и системно в рамките на целия комплекс всяка година. Целта е да се осигури актуална карта на собствеността, законосъобразно ползване на имотите и равнопоставеност на всички ползватели.

Във връзка с установените нарушения "Слънчев бряг“ АД вече е предприело законоустановени действия за защита на собствеността си, като нерегламентираните ползватели са официално уведомени и им е предоставен срок за доброволно освобождаване на имотите и преустановяване на ползването.

"Слънчев бряг“ АД последователно прилага политика за прекратяване на нерегламентираното ползване на свои имоти, като предприема действия в съответствие със закона – проверки, уведомяване, както и организиране на публични процедури за регламентирано отдаване под наем.

Тази практика беше приложена и през 2025 г. при сходни случаи в зона "Изток“, по които съдебни решения на две инстанции вече потвърдиха липсата на правно основание за ползване, както и законосъобразността на предприетите от дружеството действия.