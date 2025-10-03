Новини
Първа жертва в "Елените"!
Автор: Николай Парашкевов 13:31Коментари (0)1006
Обстановката във в.с. "Елените" остава тежка след обилните дъждове, а вече има и една жертва, предава репортер на Burgas24.bg.

Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.

Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един екип на пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите.

До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша, и е намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда, като до момента самоличността на загиналия не е установена.

Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

 






Още по темата: общо новини по темата: 36
03.10.2025 Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината за бедствията в Бургаско?
03.10.2025 Община Несебър обяви бедствено положение! Хората да не излизат навън!
03.10.2025 Зам.-министър Тодоров: Приоритетна е ситуацията в "Елените"
03.10.2025 Ужасът на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вода
03.10.2025 Народът за бедствието в Бургаско: Сърбайте си попарата, богаташи
03.10.2025 Апокалиптични кадри от района на Слънчев бряг
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Още новини от Регионални новини:
Ужасът на Елените: Бедстващи хора, автомобили и сгради са под вод...
13:27 / 03.10.2025
Кметът на Приморско: Няма опасност язовирите "Ново паничарево" и ...
12:12 / 03.10.2025
Апокалиптични кадри от района на Слънчев бряг
12:27 / 03.10.2025
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!
11:44 / 03.10.2025
Община Царево с актуална информация за обстановката в региона сле...
11:35 / 03.10.2025
Жандармерията се включи в овладяването на ситуацията в Царево
11:26 / 03.10.2025

