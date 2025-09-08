© Община Царево виж галерията На 7 септември централният площад в Царево стана сцена на първото издание на Празника на странджанската носия. Събитието бе организирано от фондация "Зарина“ и Домът на носията с ръководител д-р Румяна Георгиева, с основната подкрепа на Община Царево.



Гостите имаха възможност да се насладят на традиционни странджански ястия, както и на пъстротата и богатството на носиите, които оживяха както на сцената, така и сред публиката.



Сред официалните гости бе заместник-кметът на община Царево Мария Янакиева, която уважи празника, поздрави организаторите и прочете поздравителен адрес от кмета Марин Киров. Тя връчи и грамота на д-р Румяна Георгиева за приноса ѝ в съхранението на традициите.