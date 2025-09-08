ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи Празник на странджанската носия в Царево
Гостите имаха възможност да се насладят на традиционни странджански ястия, както и на пъстротата и богатството на носиите, които оживяха както на сцената, така и сред публиката.
Сред официалните гости бе заместник-кметът на община Царево Мария Янакиева, която уважи празника, поздрави организаторите и прочете поздравителен адрес от кмета Марин Киров. Тя връчи и грамота на д-р Румяна Георгиева за приноса ѝ в съхранението на традициите.
Коментари (0)

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
