Пътищата в Царево са почистени и опесъчени
Периодично се почистват и главните пътни артерии от уличната мрежа на Царево, Лозенец, Ахтопол и другите населени места. След спирането на снеговалежа уличната мрежа отново ще бъде опесъчена, за да се избегнат инциденти при заледяване.
И в утрешния ден приоритетни за третиране ще бъдат улиците около учреждения, училища, детски градини, медицински център. След това и другите улици в населените места. Дежурните екипи са на разположение, както и патрулите на РУП Царево.
Шофирайте внимателно и подготвени за зимните условия, призовават от Община Царево.
