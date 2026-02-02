Общинската пътна мрежа в община Царево е почистена и опесъчена - пътуването е при зимни условия и съобразяване с продължаващия снеговалеж.Периодично се почистват и главните пътни артерии от уличната мрежа на Царево, Лозенец, Ахтопол и другите населени места. След спирането на снеговалежа уличната мрежа отново ще бъде опесъчена, за да се избегнат инциденти при заледяване.И в утрешния ден приоритетни за третиране ще бъдат улиците около учреждения, училища, детски градини, медицински център. След това и другите улици в населените места. Дежурните екипи са на разположение, както и патрулите на РУП Царево.Шофирайте внимателно и подготвени за зимните условия, призовават от Община Царево.