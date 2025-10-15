Община Созопол успешно завърши изпълнението на проекта "Въвеждане на енергоспестяващи мерки по общинска сграда – ДГ "Делфинче" – филиал с. Атия", финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020.Стойността на инвестицията е 958 785,66 лв. без ДДС и основната цел е подобряване на енергийната ефективност на сградата, както и създаване на по-комфортна и безопасна среда за децата и персонала на детската градина.На откриването присъстваха кметът на Созопол Тихомир Янакиев, председателят на Общинския съвет Станимир Андонов, Капитан І ранг Петър Петров от Военноморската база в Атия, заместник-кметовете на Созопол Андрей Николов и Тодор Дамянов, кметът на с. Атия Румен Димитров, общински съветници, родители и гости от Атия."Моите благодарности са към всички, които взеха участие в тази промяна, за да може най-доброто за нашите деца да бъде факт. Благодаря на родителите затова, че техните деца са тук и дават живот на тази градина и на Атия" – каза кметът Тихомир Янакиев при официалното откриване на обновената детска градина.Галина Христова - директор на група "Моряче" - филиал към ДГ Делфинче – също благодари на всички, взели участие в обновяването на градината, както и на родителите на децата.При реализирането на проекта бе направена топлоизолация на външните ограждащи стени, както и на топлоизолация на покрива с каменна вата. Подменена е дограмата на сградата и е монтирана многокомпонентна термопомпена система за централно отопление и климатизиране на сградата. В детската градина е изградена също и фотоволтаична централа с мощност 19,8 kW, осигуряваща енергийните нужди на сградата и са подменени настилките, боядисани са стените и обновени санитарните възли. Предстои благоустрояване на двора.След ремонта на сградата не само е повишена енергийната й ефективност, но е и създадена модерна и уютна среда за обучение и игра на децата.