|Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия
Категорично опровергаваме твърденията за роднинска връзка между съдията, както и други съдии и служители от Районен съд – Несебър с въпросното лице или семейството му. При разглеждането на всяко дело съдът стриктно спазва изискванията на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Етичния кодекс на българските магистрати. В конкретния случай не е имало основание за отвод и разглеждането на мярката за неотклонение е извършено в пълно съответствие със закона и принципите за безпристрастност.
Районен съд - Несебър напомня, че разпространяването на непроверена информация уронва авторитета на съдебната власт и подкопава доверието в правосъдието. Призоваваме медиите и обществото да се въздържат от непотвърдени обвинения.
Районен съд - Несебър също така категорично изразява подкрепа към колегата си магистрат, който през последните дни става обект на груба и целенасочена информационна атака, която не почива на факти, а на неверни и непроверени твърдения.
