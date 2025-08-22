Районен съд – Несебър с позиция след твърдения за техен съдия

© Burgas24.bg Във връзка с разпространена в медиите и социалните мрежи информация за роднински връзки между съдия Никола Дойчев от Районен съд - Несебър и семейството на лице, на което той е разгледал мярка за неотклонение, съдът заявява следното:



Категорично опровергаваме твърденията за роднинска връзка между съдията, както и други съдии и служители от Районен съд – Несебър с въпросното лице или семейството му. При разглеждането на всяко дело съдът стриктно спазва изискванията на Закона за съдебната власт, Наказателно-процесуалния кодекс и Етичния кодекс на българските магистрати. В конкретния случай не е имало основание за отвод и разглеждането на мярката за неотклонение е извършено в пълно съответствие със закона и принципите за безпристрастност.



Районен съд - Несебър напомня, че разпространяването на непроверена информация уронва авторитета на съдебната власт и подкопава доверието в правосъдието. Призоваваме медиите и обществото да се въздържат от непотвърдени обвинения.



Районен съд - Несебър също така категорично изразява подкрепа към колегата си магистрат, който през последните дни става обект на груба и целенасочена информационна атака, която не почива на факти, а на неверни и непроверени твърдения.