Полицаи от Созопол откриха дрога в къща в Созопол. От ОДМВР – Бургас съобщиха, че в сряда около 18:00 ч. е извършено претърсване в частен дом, разположен на созополската улица "Св. св. Кирил и Методий“, обитаван от двама криминално проявени и осъждани мъже: 32-годишен от Созопол и 38-годишен от ямболското село Тенево. Униформените намерили и иззели множество хартиени свивки, съдържащи кристалообразни вещества с приблизително тегло около 4 грама, реагирало при направен полеви тест на амфетамин, електрически котлон, две електрически везни, две стъклени колби. Открити са и прекурсори/химични течности: две бутилки ацетон и червен фосфор, използвани за производство на синтетични наркотични вещества.38-годишният мъж е бил обявен за общодържавно издирване от Районно управление - Ямбол. Двамата са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление – Созопол.