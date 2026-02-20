Разбиха наркобърлога в Созопол
©
38-годишният мъж е бил обявен за общодържавно издирване от Районно управление - Ямбол. Двамата са задържани с полицейски заповеди за срок до 24 часа. Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на задържаните продължава от служители на Районно управление – Созопол.
Още от категорията
/
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Намериха следи от изчезналия риболовен кораб край Приморско
15:39 / 19.02.2026
Ето какви решения взе Общинският съвет в Царево
11:16 / 19.02.2026
27-годишен от Каблешково задържан след солидна почерпка зад волан...
09:26 / 19.02.2026
НСИ: Средната заплата в Бургас расте
17:41 / 18.02.2026
Организират акция по брега за издирването на изчезналия кораб
17:00 / 18.02.2026
Каква е обстановката в Айтос?
15:02 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.