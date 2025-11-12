Нарколаборатория разбиха полицаи в Руенско. От ОДМВР – Бургас съобщиха за, че вчера служители от Районно управление – Руен извършили проверка в необитаема къща в село Просеник. Там се намирали 35-годишен криминално проявен мъж от селото и 30-годишната му приятелка от Бургас.В къщата са намерени купички с бяло кристалообразно вещество - метамфетамин, кутийка със същото вещество, тиган с бяла течност, три шишета с безцветна течност с химическо съдържание, десет блистера с 52 таблетки и електронна везна. Общото количество открития метамфетамин е с приблизително около 50 грама.35-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.