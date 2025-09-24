Разкрита кражба в Созопол: Киргизстанката обра сънародничка

© Burgas24.bg Служители от Районно управление – Созопол са разкрили кражбата на парични суми, за които са сигнализирали две киргизстанки гражданки, работещи като хотелски персонал. Едната – 20-годишна, заявила, че ѝ липсват 2 400 лв., а другата 21-годишна - 1 000 лв. Парите са откраднати от обитаваната от тях стая в хотел.



Полицаите установили, че 21-годишната е откраднала сумата от 2 400 лв. от съквартирантката си, заблуждавайки полицейските служители, че и тя е жертва на кражба, като заявила липсата на сумата от 1 000 лв. Киргизстанката е направила пълни самопризнания и възстановила пълния размер на откраднатата парична сума на 20-годишната си съквартирантка.



Работата по случая продължава.