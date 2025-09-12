Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Регионалният министър: Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата
Автор: Николай Парашкевов 15:48Коментари (0)162
© МРРБ
"Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите", това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриването на Националния форум на малките населени места.

Събитието се провежда в Обзор, под негов патронаж, а организатори са Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.

Министър Иванов призова присъстващите на форума народни представители и кметове да се обединят около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година.

"Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице, като министър на регионалното развитие, и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде "гръбнакът" на устойчивото развитие на малките населени места. В този смисъл нашите усилия са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите", каза още Иванов.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Обновено училище със STEM среда посреща учениците в Свети Влас
15:59 / 11.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Несебърски полицаи закопчаха поредния дрогиран шофьор
09:24 / 11.09.2025
Французин сгази лука в Слънчев бряг
09:08 / 11.09.2025
Хванаха млад мъж с три вида наркотици в Созопол
08:37 / 11.09.2025
Голям пожар избухна в Карнобатско, кметът обяви частично бедствен...
08:34 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Първи учебен ден 2009
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: