Регионалният министър: Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата

© МРРБ "Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите", това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриването на Националния форум на малките населени места.



Събитието се провежда в Обзор, под негов патронаж, а организатори са Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.



Министър Иванов призова присъстващите на форума народни представители и кметове да се обединят около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година.



"Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице, като министър на регионалното развитие, и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде "гръбнакът" на устойчивото развитие на малките населени места. В този смисъл нашите усилия са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите", каза още Иванов.