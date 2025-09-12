ЗАРЕЖДАНЕ...
|Регионалният министър: Малките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на средствата
Събитието се провежда в Обзор, под негов патронаж, а организатори са Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България.
Министър Иванов призова присъстващите на форума народни представители и кметове да се обединят около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година.
"Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице, като министър на регионалното развитие, и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде "гръбнакът" на устойчивото развитие на малките населени места. В този смисъл нашите усилия са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите", каза още Иванов.
