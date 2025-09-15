Новини
Рекорден брой първокласници в Община Несебър
Автор: Николай Парашкевов 13:02
© Община Несебър
виж галерията
Рекорден брой първокласници – 353, чуха за първи път училищния звънец в Община Несебър, разбра Burgas24.bg. От тях 120 ще учат в най-голямото училище – СУ "Любен Каравелов“, в Свети Влас са 75, в Равда – 69, а в Обзор – 22.

Учебната година в деветте училища на общината започна с тържествено издигане на националния флаг под звуците на химна на България. Навсякъде представители на общинската управа прочетоха поздравителен адрес от името на кмета на Несебър с благопожелания за новата 2025/2025 г.

По традиция на 15-ти септември градоначалникът Николай Димитров бе на тържеството на СУ "Любен Каравелов“, където пожела успешна учебна година, изпълнена със смисъл и мъдрост, със съзидание и радостни моменти. Той увери присъстващите, че Община Несебър е осигурила оптимална работна среда, съвременни, функционални и комфортни условия за протичане на образователния процес чрез обновление на образователната инфраструктура на нейна територия.








