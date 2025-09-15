ЗАРЕЖДАНЕ...
|Рекорден брой първокласници в Община Несебър
Учебната година в деветте училища на общината започна с тържествено издигане на националния флаг под звуците на химна на България. Навсякъде представители на общинската управа прочетоха поздравителен адрес от името на кмета на Несебър с благопожелания за новата 2025/2025 г.
По традиция на 15-ти септември градоначалникът Николай Димитров бе на тържеството на СУ "Любен Каравелов“, където пожела успешна учебна година, изпълнена със смисъл и мъдрост, със съзидание и радостни моменти. Той увери присъстващите, че Община Несебър е осигурила оптимална работна среда, съвременни, функционални и комфортни условия за протичане на образователния процес чрез обновление на образователната инфраструктура на нейна територия.
