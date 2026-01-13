Ремонт на кметството в Лозенец дава началото на редица инфраструктурни проекти в селото
© Община Царево
На събитието присъстваха кметът на Община Царево Марин Киров народните представители Галя Василева и Андрей Рунчев, председателят на Общинския съвет в Царево Таня Янчева, заместник-кметовете Денис Диханов, инж. Стефка Колева, кметът на Лозенец Женя Гандиева, както и административният секретар на общината Мария Конярова.
Отец Божил Спасов отслужи водосвет за здраве и успешно реализиране на проекта, а след това Марин Киров и Женя Гандиева отбелязаха символично началото на строителните работи.
В последните няколко години състоянието на сградата силно се влоши. В резултат на интензивни валежи и липса на основен ремонт, условията на труд за служителите станаха неприемливи, както и средата за посрещане и административно обслужване на гражданите.
"Започваме основен ремонт на сградата на кметство Лозенец – ремонт, който е закъснял с десетилетие, но вече е спешен и неотложен. Ремонтните дейности ще приключат до началото на летния сезон, така че сградата да бъде напълно функционална както за работа на администрацията, така и за предоставяне на административни услуги на гражданите", заяви кметът на Царево Марин Киров.
"Въпреки че годината започва без приет бюджет, в Лозенец стартираме и проектиране на нов площад пред кметството. След приемането на бюджета ще пристъпим и към неговото изпълнение. Всеки момент в Лозенец започват и мащабни асфалтови дейности, които ще се реализират на два етапа до края на годината. В първия етап ще бъдат обхванати улици в местността "Иванови колиби“, ул. "Смокиня“, както и улици зад Централния плаж. Във втория етап е предвидено продължение на пътя от "Оазис“ до Лозенец с изграждане на вело и пешеходна алея. Обявена е обществена поръчка за пътя Лозенец – Велика с вело и пешеходна алея. Също така се работи по проект за лодкостоянка, а във Велика също предстои мащабно преасфалтиране", добави Киров.
