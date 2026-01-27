Ремонтират Летния театър в Созопол
Проектът се реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция и е част от Териториалната стратегия за развитие на пограничния регион.
Предвидените дейности включват увеличаване броя на седящите места, подмяна на амортизираното осветление с модерно цветно LED осветление, изграждане на постоянно озвучаване, поставяне на ограда тип "пана" с обособени входове и озеленяване, изграждане на гримьорни, съблекални и санитарни помещения, включително достъпни за хора със специални потребности.
"С подписването на договора Созопол прави важна крачка към модернизация на културната си инфраструктура и утвърждаване на града като водеща културна и туристическа дестинация в региона", пишат от местната администрация.
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край Ахтопол! Има ли замърсяване?
