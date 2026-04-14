Ремонтират част от тротоарите по ул. "П. К. Яворов“ в Поморие в участъка от пресечката с ул. "Цар Калоян“ (Районен съд – Поморие) до пресечката с ул. "Алеко Константинов“ (ПГТ "Алеко Константинов“), видя Burgas24.bg.
Дейностите започват утре и ще продължат до 17 април.
Движението няма да бъде спирано, но участъкът ще бъде маркиран със знаци, уточняват от Община Поморие.
В тази връзка от 15.04.2026 г. до 17.04.2026 г. се апелира собствениците на моторни превозни средства временно да не паркират в тази част на ул. "П. К. Яворов“, за да не възпрепятстват ремонтните дейности.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.