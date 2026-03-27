Две улици в село Лозенец ще бъдат ремонтирани основно, показа проверка наЗа целта администрацията в Царево е обявила обществена поръчка, по която вече може да се кандидатства.Става въпрос за ул. "Ваканционна" и ул. "Осогово".По Обособена позиция № 1 е предвидена рехабилитация на улица и тротоари на улица "Ваканционна“ в участъка от кръстовището с ул. "Георги Кондолов“ до централния плаж на Лозенец с приблизителната дължина на участъка от 693 м.По Обособена позиция № 2 е предвидена рехабилитация на улица и тротоари на близо 360 метра от улица "Осогово“, на която ще бъде изградено и улично осветление.Стойността на обществената поръчка е близо 1 млн. евро с ДДС, а финансирането е осигурено чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. по "Интервенция - "II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони", подписан между Държавен фонд "Земеделие“ и Община Царево.По отношение на ул. "Ваканционна" е предвидено демонтирането на всички бордюри и изграждането на нови. Също така ще се направят тротоари с настилка от унипаваж.За улица "Осогово“ са предвидени аналогични ремонтни дейности, но също така от лявата страна на трасето ще бъде поставено осветление.