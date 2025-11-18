Ремонтират основно училището в Сунгурларе с близо 2 млн. лв.
Средствата са по програма "Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура“ на Държавен фонд "Земеделие".
Проектът предвижда цялостно обновяване на училищната сграда. Ще бъде поставена топлоизолация на фасадите, покривът ще бъде ремонтиран, а подовете - сменени. Ще се подмени дограмата, а старото осветление ще бъде заменено с енергоспестяващо LED. Проектът предвижда изграждане на нова отоплителна инсталация с водородна система и подмяна на отоплителните тела и котел. Ще бъде монтирана и фотоволтаична система за собствено потребление. Предвижда се още създаване на достъпна среда – външна рампа, стълбищна платформа и адаптиран санитарен възел за лица със специални потребности.
