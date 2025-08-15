Новини
Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили в МВР
Автор: Иван Сотиров 15:23Коментари (0)305
© Burgas24.bg
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето в Слънчев бряг, са служители на МВР. Кръвна проба не му е взета, тъй като според закон, след отрицателни проби от полевите тестове, това не се налага, освен по желание на водача. Това стана ясно на брифинг, даден преди минути от районния прокурор Мария Маркова и комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Обвинението, с което ще се сдобие младият мъж, е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едни лица. Законодателят предвижда за това престъпление наказание от 2 до 10 години. Прокурор Маркова уточни, че към този момент обвинението е за средни телесни повреди, тъй като пострадалите все още се намират в лечебно заведение и това е моментното им здравословно състояние. След изготвяне на съдебно-медицинската експертиза, ако се установи тежка телесна повреда, ще бъде предявено ново обвинение.

Шофьорът е преминал успешно шофьорски курсове в началото на годината. МПС-то е било регистрирано по надлежен ред, има гражданска отговорност и е минало технически преглед. Предстои да бъде установено дали е било дадено безвъзмездно на младежа, който предизвика инцидента.

Комисар Димитров  заяви, че ОД на МВР Бургас е започнала днес вътрешна проверка, за да се избегнат всякакви спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства, след като стана ясно, че двамата родители на момчето, причинило инцидента, са служители на МВР. "Няма да бъде неглижиран нито един детайл. Това че родителите са служители на МВР, по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да е било. Водачът е пълнолетен и носи отговорност за това, което прави“, заяви още той.

"Законодателството определя, че след като показателите техническите средства са отрицателни, ако самият водач не пожелае лично, не е нужно да бъде взета кръв за анализ“, отговори комисар Димитров на въпрос на Burgas24.bg защо на 18-годишният несебърлия не е взета кръвна проба, която да установи наличие на алкохол или наркотици по време на инцидента.




