|Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили в МВР
Обвинението, с което ще се сдобие младият мъж, е за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едни лица. Законодателят предвижда за това престъпление наказание от 2 до 10 години. Прокурор Маркова уточни, че към този момент обвинението е за средни телесни повреди, тъй като пострадалите все още се намират в лечебно заведение и това е моментното им здравословно състояние. След изготвяне на съдебно-медицинската експертиза, ако се установи тежка телесна повреда, ще бъде предявено ново обвинение.
Шофьорът е преминал успешно шофьорски курсове в началото на годината. МПС-то е било регистрирано по надлежен ред, има гражданска отговорност и е минало технически преглед. Предстои да бъде установено дали е било дадено безвъзмездно на младежа, който предизвика инцидента.
Комисар Димитров заяви, че ОД на МВР Бургас е започнала днес вътрешна проверка, за да се избегнат всякакви спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства, след като стана ясно, че двамата родители на момчето, причинило инцидента, са служители на МВР. "Няма да бъде неглижиран нито един детайл. Това че родителите са служители на МВР, по никакъв начин няма да ни накара да неглижираме каквото и да е било. Водачът е пълнолетен и носи отговорност за това, което прави“, заяви още той.
"Законодателството определя, че след като показателите техническите средства са отрицателни, ако самият водач не пожелае лично, не е нужно да бъде взета кръв за анализ“, отговори комисар Димитров на въпрос на Burgas24.bg защо на 18-годишният несебърлия не е взета кръвна проба, която да установи наличие на алкохол или наркотици по време на инцидента.
Отлични новини за туризма в Бургаско!
15:57 / 15.08.2025
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа...
11:56 / 15.08.2025
Светкавична реакция на полицията в Царево
09:55 / 15.08.2025
Товарен автомобил се преобърна на пътя Малко Търново –Изгрев
09:43 / 15.08.2025
Нов удар срещу разпространението на райски газ по морето
09:31 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
